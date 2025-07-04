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12 Alvar Sculptures Found At Yerragondapalem

Andhra Pradesh
Sampat G. Samritan
4 July 2025 9:03 PM IST

A few names were mentioned, such as Pey Alvar, Kulasekara Alvar, Thirumangai Alvar, Mathurakavi Alvar, Thondaradippodi Alvar, and Tirumalisai Alvar.

12 Alvar Sculptures Found At Yerragondapalem
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12 Alvar images were found during the construction of a house in the village, and they are written in Telugu language with characters of the 17th century common era.

Vijayawada, July 4: Alvar sculptures are found at Yerragondapalem village of Prakasam district in Andhra Pradesh.

According to Archaeological Survey of India authorities, 12 Alvar images were found during the construction of a house in the village, and they are written in Telugu language with characters of the 17th century common era. A few names were mentioned, such as Pey Alvar, Kulasekara Alvar, Thirumangai Alvar, Mathurakavi Alvar, Thondaradippodi Alvar, and Tirumalisai Alvar.


( Source : Deccan Chronicle )
andhra pradesh 
India Southern States Andhra Pradesh 
Sampat G. Samritan
About the AuthorSampat G. Samritan

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