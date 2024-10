Telangana Governor appoints nine new University Vice Chancellors

Hyderabad: The Governor Jishnu Dev varma on Friday appointed Vice Chancellors for nine universities in the state. The names of new VCs are as follows

Prof. G.N. Srinivas - Palamuru University, Mahbubnagar, Prof. Pratap Reddy - Kakatiya University, Warangal, Prof. Kumar Moglaram - for Osmania University, Hyderabad, Prof. Umesh Kumar - Satavahana University, Karimnagar, Prof. Nityananda Rao - Telugu University, Hyderabad, Prof. Altaf Hussain - Mahatma Gandhi University, Nalgonda, Prof. Yadagiri Rao - Telangana University, Nizamabad, Prof. Aldas Janaiah - Prof. Jayashankar Telangana State Agricultural University, Hyderabad and Prof. Raji Reddy - Sri Konda Laxman Telangana Horticultural University.