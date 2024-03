The Congress Election Committee announced its first list of 39 candidates for the upcoming Lok Sabha elections which features big names like Rahul Gandhi and Bhupesh Bhagel.



In this list 15 are of general category and 24 are of SC, ST and Minorities.

Congress Candidates from Kerala:



Kannur- K. Sudhakaran

Vadakara- Shafi Parambil

Wayanad- Rahul Gandhi

Kozhikode- M.K. Raghavan

Palakkad- V.K. Sreekandan

Alathur (Sc)-Ms. Remya Haridas

Thrissur- K. Muraleedharan

Chalakudy- Benny Bahannan

Ernakulam- Hibi Eden

Idukki- Dean Kuriakose

Mavelikkara (SC)- Kodikunnil Suresh

Pathanamthitta- Anto Antony

Attingal- Adoor Prakash

Karnataka:



Shimoga- Smt. Geetha Shivarajkumar

Hassan- M. Shreyas Patel

Tumkur- S.P. Muddahanumegowda

Mandya- Venkataramegowda (Star Chandru)

Chhattisgarh:

Jangir - Champa (SC)- Dr. Shivkumar Dahariya

Korba- Ms. Jyotsana Mahant

Rajnandgaon- Bhupesh Baghel

Durg- Rajendra Sahu

Raipur- Vikas Upadhayay

Mahasamund- Tardhwaj Sahu