Nitish Kumar Takes Oath as Bihar CM
Bihar Governor Arif Mohammad Khan administers the oath.
Nitish Kumar took oath as Bihar Chief Minister for the record 10 time in the presence of Prime Minister Narendra Modi.
Samrat Choudhary, Vijay Kumar Sinha take oath as Bihar Cabinet Ministers
Soon after Nitish Kumar’s swearing-in, BJP leaders Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha took oaths as Bihar Cabinet Ministers.
Other NDA leaders who took oaths as Bihar Cabinet Ministers are:
Vijay Kumar Choudhary - JD(U)
Bijendra Prasad Yadav - JD(U)
Shravan Kumar - JD(U)
Mangal Pandey - BJP
Dilip Kumar Jaiswal - BJP
Ashok Choudhary - JD(U)
Lesi Singh - JD(U)
Madan Sahani JD(U)
Nitin Nabin - BJP
Ram Kripal Yadav - BJP
Santosh Kumar Suman HAM(S)
Sunil Kumar JD(U)
( Source : Deccan Chronicle )
