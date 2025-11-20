 Top
Nitish Kumar Takes Oath as Bihar CM

20 Nov 2025 11:52 AM IST

Nitish Kumar took oath as Bihar Chief Minister for the record 10 time in the presence of Prime Minister Narendra Modi.

Samrat Choudhary, Vijay Kumar Sinha take oath as Bihar Cabinet Ministers

Soon after Nitish Kumar’s swearing-in, BJP leaders Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha took oaths as Bihar Cabinet Ministers.

Other NDA leaders who took oaths as Bihar Cabinet Ministers are:

Vijay Kumar Choudhary - JD(U)

Bijendra Prasad Yadav - JD(U)

Shravan Kumar - JD(U)

Mangal Pandey - BJP

Dilip Kumar Jaiswal - BJP

Ashok Choudhary - JD(U)

Lesi Singh - JD(U)

Madan Sahani JD(U)

Nitin Nabin - BJP

Ram Kripal Yadav - BJP

Santosh Kumar Suman HAM(S)

Sunil Kumar JD(U)


( Source : Deccan Chronicle )
