Modi Congratulates Japan’s First Woman PM Sanae Takaichi in Historic Call
Leaders vow to deepen India-Japan Special Strategic Partnership with focus on economic security, defence, and talent mobility
Prime Minister Narendra Modi spoke to Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi and congratulated her on assuming office.Takaichi (64) recently became Japan's first woman prime minister, replacing Shigeru Ishiba.
Had a warm conversation with Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan. Congratulated her on assuming office and discussed our shared vision for advancing the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, with focus on economic security, defence cooperation and talent mobility, Modi said in a post on X.
We agreed that stronger India-Japan ties are vital for global peace, stability and prosperity, Modi said.
( Source : PTI )
