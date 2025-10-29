 Top
Home » Nation

Modi Congratulates Japan’s First Woman PM Sanae Takaichi in Historic Call

Nation
29 Oct 2025 12:52 PM IST

Leaders vow to deepen India-Japan Special Strategic Partnership with focus on economic security, defence, and talent mobility

Modi Congratulates Japan’s First Woman PM Sanae Takaichi in Historic Call
x
Prime Minister Narendra Modi held a warm phone call with Japan’s newly appointed first female Prime Minister Sanae Takaichi (64), pledging stronger bilateral ties vital for global peace and prosperity.

Prime Minister Narendra Modi spoke to Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi and congratulated her on assuming office.Takaichi (64) recently became Japan's first woman prime minister, replacing Shigeru Ishiba.

Had a warm conversation with Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan. Congratulated her on assuming office and discussed our shared vision for advancing the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, with focus on economic security, defence cooperation and talent mobility, Modi said in a post on X.

We agreed that stronger India-Japan ties are vital for global peace, stability and prosperity, Modi said.


( Source : PTI )
narendra modi Sanae Takaichi Japan prime minister 
India Delhi New Delhi 
PTI
About the AuthorPTI

    Latest News

    Next Story
    X