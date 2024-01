DSP rank officers to different districts, 53 SHO transferred with city

Hyderabad: The police on Wednesday transferred 12 DSP rank Armed Reserve officers to the districts. The government also transferred 53 station house officers in the city limits, a press release said.

The 12 DSP-rank officers are: P. Narender DSL, Sangareddy; N. Ravi assault commander, Greyhounds; K. Kishan Rao, ACP, city wing; T. Narendar Rao DAR, Gadwal; P. Immanual: DSP AR; K. Madan Mohan PTC Amberpet; S. Sunder Rao DAR Jagtial; Ch Mallikarjuna PTC Karimnagar; B. Gangadhar ACP CAR Warangal; K. Nagaiah PTC Warangal; M. Srinivas DAR Mahbubabad; A. Surendra CAR, Ramagundam.

The SHOs transferred are: Domata Debora PCR; Meesala Appala Naidu Secretariat; Srikonda Metam Raju Cybercrime; P. Praveen Chilkalguda; K. Madhulatha Cybercrime; Palle Oadma Lalaguda; P. Dali Naidu, task force south zone; Narla Srisailam Kalapather; Korani Sunil SB; B. Srinivas Madannapet; Shiga Saidulu IS Sadan; P.V.R. Prasad Rao CAR; P. Satish SR Nagar; K.M. Radhavendra Banjara Hills; D. Venkateshwarlu IT Cell; Sriram Guri Swamy SB; G. Lingeshwar Rao DI Khairatabad; G. Nagaraju Ramgopalpet; D. Rambabu Nallakunta traffic; Bandari Shoban Panjagutta; N. Ravi Musheerabad; D.K.M Rao Gandhinagar; D Shekar task force; Sunkari Vijay Trimulgherry; K. Adi Reddy Borabanda; D. Anil Kumar MZ-II; Mohammed Habibullah Bahadurpura; V. Balagopal SB, S. Rajashekar Khairatabad; P. Laxmikanth Reddy DI Bahadurpura; P. Radhavendar Afzalgunj traffic; K. Haribushan Rao Afzalgunj; G. Thimmappa OU; D. Srinivas Marredpally; P. Dharma Rao Khairatabad traffic; Kalal Ramesh Goud Chilkalguda; P. Ravindra Prasad surrendered to IGP MZ-II; K. Venkateshwar Reddy Jubilee Hills; J. Bhaskar Rao Marredpally traffic; C. Ramaiah Begumpet; Mujeeb-ur-Rehman attached to SB; Bairi Raju Gudimalkapur; N.M. Thirupathi Raju additional CP L7O; Samula Koteshwar Rao Masab Tank traffic; C. Gangadhar Rao Masab Tank; Mekala Srinivasulu Flmnagar; M.G. Siva Ramakrishna IGP MZ-II; Katukuri Srinivas H-NEW; C. Parasuram CI task force west zone; T. Srisailam Naik DI surrendered to IGP MZ-11.