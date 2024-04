BJP Announces First List Of Odisha Assembly Polls Candidates, 49 New Faces Among 112 Candidates

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Tuesday announced the much-awaited list of candidates for the upcoming Assembly elections in Odisha. Of the total 147 Assembly constituencies, the saffron party announced the names of its candidates for 112 seats.

Almost all the sitting MLAs have made a cut into the candidate list. There are 49 new faces in the list.

Manmohan Samal, the BJP state president, will contest from Chandbali in Bhadrak district

Among the important names who have been announced are Jayanarayan Mishra (Sambalpur), K. Anil Kumar (Berhampur), Sidhant Mohapatra (Digaphandi), Pratyusha Rajeswari Singh (Nayagarh), Jagannath Pradhan (Bhubaneswar Central), Priyadarshi Mishra (Bhubaneswar North), Babu Singh (Ekamra-Bhubaneswar), Ashrit Kumar Pattnayak (Pipili), Jayanta Kumar Sarangi (Puri), Mohan Charan Majhi (Keonjhar), Sitansu Sekhar Mohapatra (Bhadrak), Manas Kumar Dutta (Balasore), Prakash Ch. Sethi (Cuttack-Sadar) and Nayan Kishore Mohanty from Choudwar-Cuttack.

The full list of BJP candidates for Assembly seats in Odisha:

Padampur: Gobardhan Bhoy

Bijepur: Shri Sanat Kumar Gartia

Bargarh: Shri Ashwini Kumar Sarangi

Attabira: Nihar Ranjan Mahananda

Bhatli: Irasis Acharya

Brajrajnagar: Shri Suresh Pujari

Jharsuguda: Shri Tankadhar Tripathy

Talsara: Shir Bhabani Shankar Bhoi

Sundergarh: Smt Kusum Tete

Biramitrapur: Shankar Oram

Raghunathpali: Durga Charan Tanti

Rajgangapur: Narsingha Minz

Bonai: Sebati Nayak

Kuchinda: Rabi Narayan Naik

Rengali: Nauri Nayak

Sambalpur: Jay Narayan Mishra

Rairakhol: Debendra Mohapatra

Deogarh: Subash Ch. Panigrahi

Anandapur: Alok Sethi

Keonjar: Mohan Majhi

Jashipur (ST) – Ganesh Ram Singh Khuntia

Udala (ST) – Bhaskar Madhei

Badasahi (SC) – Sanatan Bijuli

Baripada (ST) – Prakash Soren

Morada – Krushna Chandra Mohapatra

Jaleswar – Braja Pradhan

Balasore – Manas Kumar Dutta

Remuna (SC) – Gobinda Chandra Das

Soro (SC) – Rajendra Das

Simulia – Padmalochan Panda

Bhadrak – Sitansu Sekhar Mohapatra

Dhamnagar (SC) – Suryabanshi Suraj

Chandabali – Manmohan Samal

Binjharpur (SC) – Babita Mallick

Barchana – Amar Kumar Nayak

Dharamsala: Smruti Rekha Pahi

Jajpur: Gautam Ray

Korei: Akash Das Nayak

Sukinda: Pradeep Bala Samantha

Dhenkanal: Krushna Ch. Patra

Kamakshyanagar: Satrughan Jena

Parjanga: Bibuti Bhusan Pradhan

Pallahara: Ashok Mohanty

Talcher: Kalandi Ch. Samal

Angul: Pratap Ch. Pradhan

Chhendipada: Agasti Behera

Athamallik: Sanjeeb Sahoo

Biramaharajpur: Raghunath Jagdala

Sonepur: Pramod Mahapatra

Loisingha: Mukesh Mahaling

Patnagarh – Kanak Vardhan Singh Deo

Bolangir – Gopalji Panigrahi

Titlagarh – Naveen Jain

Kantabanji – Laxman Bag

Nuapada – Abhinandan Kumar Panda

Khariar – Hitesh Kumar Bagartti

Umarkote (ST) – Nityananda Gond

Nabarangpur (ST) – Gouri Sankar Majhi

Lanjigarh (ST) – Ramesh Chandra Majhi

Junagarh – Manoj Kumar Meher

Dharmgarh – Sudhir Pattjoshi

Bhawanipatna (SC) – Pradipta Kumar Naik

Narla – Aniruddha Padhan

Baliguda (ST) – Kalpana Kumari Kanhar

G. Udayagiri (ST) – Managobinda Pradhan

Phulbani: Uma Ch. Mallick

Kantamal: Kanhai Ch. Danga

Boudh: Saroj Pradhan

Baramba: Sambit Tripathy

Banki: Tusharkant Chakrabarti

Athagarh: Abhay Ku Barik

Choudwar-Cuttack: Nayan Kishore Mohanty

Niali: Chabi Mallick

Cuttack-Sadar: Prakash Ch. Sethi

Mahanga: Sumant Ghadei

Patkura: Tejeswar Parida

Aul: Krushna Ch Panda

Mahakalpada: Durga Prasanna Nayak

Paradeep: Sampad Ku Swain

Tirtol: Raj Kishore Behera

Nimapara – Pravati Parida

Puri – Jayanta Kumar Sarangi

Brahmagiri – Upasana Mohapatra

Satyabadi – Om Prakash Mishra

Pipili – Ashrit Kumar Pattnayak

Jayadev (SC) – Arabinda Dhali

Bhubaneswar Central – Jagannath Pradhan

Bhubaneswar North – Priyadarshi Mishra

Ekamra-Bhubaneswar – Babu Singh

Jatani – Biswaranjan Badajena

Chilika – Prithiviraj Harichandan

Ranpur – Tapas Ranjan Martha

Khandapada – Dusmanta Swain

Daspalla (SC) – Raghav Mallick

Nayagarh – Pratyusha Rajeswari Singh

Bhanjanagar – Pradyumna Kumar Nayak

Polasara – Gokula Nanda Mallick

Kabisuryanagar – Pratap Chandra Nayak

Khallikote (SC) – Purna Chandra Sethi

Chhatrapur (SC) – Krushna Chandra Nayak

Aska – Saroj Kumar Padhi

Surada – Nilamani Bisoyi

Hinjili – Sisir Mishra

Gopalpur – Bibhuti Bhusan Jena

Berhampur – K. Anil Kumar

Digaphandi – Sidhant Mohapatra

Chikiti: Manojaranjan Dyan Samantaray

Paralekhemundi: K Narayan Rao

Gunupur: Trinath Gomanga

Koraput: Raghuram Machha

Pottangi: Chaitanya Hantali

Malkangiri: Narsingh Madkami