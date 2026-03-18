Events Today

18 March 2026 12:10 AM IST

Ugadi celebrations by department of culture at Ravindra Bharathi

Ravindra Bharathi. (Image: X)

Kala-Setu: A travel art exhibition

Time: 4 pm

Venue: State Art Gallery, Madhapur

Ugadi celebrations by department of culture

Time: 9 am

Venue: Ravindra Bharathi

Nalopakyanam: Short film preview

Time: 6 pm

Venue: Ravindra Bharathi

Vishishta Padya Kavi Sammelan by Anoop Kumar

Time: 6 pm

Venue: Ravindra Bharathi

Sangeeta Vibhavari by Gantasala Gana Sabha

Time: 4.30 pm

Venue- Sri Thyagaraja Gana Sabha

Jai Ganesh Musical Events programme

Time: 4.10 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Mahalakshmi Swara Sankeerthana Nritya Sagara Arts & Creations event

Time: 4.30 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Furniture Fair

Time: 10 am

Venue: Hitex

Drawing classes for beginners

Time: 5 pm

Venue: Ramakrishna Math

( Source : Deccan Chronicle )
