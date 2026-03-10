Events Today

 Top
10 March 2026 11:51 PM IST

Drawing classes for beginners at Ramakrishna Math

RK Math. (Image: X)

Sangeeta vibhavari by Srimati Ongole Saraswathi Organisation

Time: 6.30 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Sri Kalanjali Kalaparishat Samskruthika Seva Samsta programme

Time: 6.15 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Sri Geetalaya Arts event

Time: 6.25 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Drawing classes for beginners

Time: 5 pm

Venue: Ramakrishna Math

-

Rangoli Workshop

Time: 12 noon

Venue- Mystic Palette, Jubilee Hills

( Source : Deccan Chronicle )
