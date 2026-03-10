Events Today
Drawing classes for beginners at Ramakrishna Math
Sangeeta vibhavari by Srimati Ongole Saraswathi Organisation
Time: 6.30 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
Sri Kalanjali Kalaparishat Samskruthika Seva Samsta programme
Time: 6.15 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
Sri Geetalaya Arts event
Time: 6.25 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
Drawing classes for beginners
Time: 5 pm
Venue: Ramakrishna Math
-
Rangoli Workshop
Time: 12 noon
Venue- Mystic Palette, Jubilee Hills
( Source : Deccan Chronicle )
