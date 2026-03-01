Events Today

 Top
1 March 2026 12:10 AM IST

Sangeeta vibhavari by Shobhaneel Samskrithika Seva Samsta at Sri Thyagaraja Gana Sabha

Kalasagaram: Vinnakota Syamala and Nijigal Jayamma memorial concert: Vocal by Mruduravali Darbha. (Image By Arrangement)

Kalasagaram: Vinnakota Syamala and Nijigal Jayamma memorial concert: Vocal by Mruduravali Darbha

Time: 6 pm

Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally

-

Sangeeta vibhavari by Shobhaneel Samskrithika Seva Samsta

Time: 4 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Sri Kalanjali Kalaparishat Samskrithika Seva Samsta programme

Time: 1 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Kuchipudi by Mayuri Natya Kalakshetram

Time: 5.30 pm

Venue: Shilparamam Uppal

-

RK Melodies event

Time: 1 pm

VenueL Allied Artists Auditorium, Himayatnagar

-

Present Paradox: Solo painting and installation exhibition by Sayam Bharath Yadav

Time: 5 pm

Venue: Telangana Gallery Of Fine Art

--

Mallela Cultural Association programme

Time: 4 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

