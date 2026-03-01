Events Today
Sangeeta vibhavari by Shobhaneel Samskrithika Seva Samsta at Sri Thyagaraja Gana Sabha
Kalasagaram: Vinnakota Syamala and Nijigal Jayamma memorial concert: Vocal by Mruduravali Darbha
Time: 6 pm
Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally
Sangeeta vibhavari by Shobhaneel Samskrithika Seva Samsta
Time: 4 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Sri Kalanjali Kalaparishat Samskrithika Seva Samsta programme
Time: 1 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Kuchipudi by Mayuri Natya Kalakshetram
Time: 5.30 pm
Venue: Shilparamam Uppal
RK Melodies event
Time: 1 pm
VenueL Allied Artists Auditorium, Himayatnagar
Present Paradox: Solo painting and installation exhibition by Sayam Bharath Yadav
Time: 5 pm
Venue: Telangana Gallery Of Fine Art
Mallela Cultural Association programme
Time: 4 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
