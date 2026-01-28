Events Today
Events at Shilparamam
Thyagaraja Aradhana: Basoon concert by Sindhu Gudimella, Mandolin by Vidwan S.M. Subhani, Vocal concert by Vidwan N. Ramamurthy and Nowka Charitam
Time: 5.30 pm
Venue: Shilparamam
Drama by Suddala Foundation
Time: 9 am
Venue: Ravindra Bharathi
Sangeeta Vibhavari by Radhika Sapta Swara Raga Varshini
Time: 4.30 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Expo on Architecture Design
Time: 10 am
Venue: Novotel Hyderabad Convention Centre
Wildlife photography
Time: 10 am
Venue: Ameenpur Lake

