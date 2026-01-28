 Top
Home » Lifestyle

Events Today

Lifestyle
28 Jan 2026 1:39 AM IST

Events at Shilparamam

Events Today
x
Shilparamam. (DC)

Thyagaraja Aradhana: Basoon concert by Sindhu Gudimella, Mandolin by Vidwan S.M. Subhani, Vocal concert by Vidwan N. Ramamurthy and Nowka Charitam

Time: 5.30 pm

Venue: Shilparamam

Drama by Suddala Foundation

Time: 9 am

Venue: Ravindra Bharathi

Sangeeta Vibhavari by Radhika Sapta Swara Raga Varshini

Time: 4.30 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Expo on Architecture Design

Time: 10 am

Venue: Novotel Hyderabad Convention Centre

Wildlife photography

Time: 10 am

Venue: Ameenpur Lake

( Source : Deccan Chronicle )
Hyderabad cultural events 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X