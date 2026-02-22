Engagements Today
Vocal recital by Pandit Venkatesh Kumar at Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, King Koti.
Kalasagaram: 393rd jayanti of Bhadrachala Ramadasu: Vocal concert by Srividya Janakiraman
Time: 6 pm
Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally
Sangeet Sarvari: Vocal recital by Pandit Venkatesh Kumar
Time: 6.30 pm
Venue: Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, King Koti
Wa No Kaleshi: Japan-India cultural bridge through dance
Time: 5.30 pm
Venue: Amphitheatre, Shilparamam
Clay Craft 26: Ceramic and pottery art showcase
Time: 11 am
Venue: Crafts Council of Telangana
3rd World Martial Arts Open Championship
Time: 10 am
Venue: at Kotla Vijaybhaskar Reddy Indoor Stadium
Sangeeta vibhavari by Sri Kalanjali Kalaparishat Samskruthika Seva Samstha
Time: 4 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Impact: Job Mela, free personality development training
Time: 9 am
Venue: Hari Hara Kala Bhavan