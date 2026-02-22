Engagements Today

 Top
Vocal recital by Pandit Venkatesh Kumar at Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, King Koti.

Kalasagaram: 393rd jayanti of Bhadrachala Ramadasu: Vocal concert by Srividya Janakiraman

Time: 6 pm

Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally

Sangeet Sarvari: Vocal recital by Pandit Venkatesh Kumar

Time: 6.30 pm

Venue: Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, King Koti

Wa No Kaleshi: Japan-India cultural bridge through dance

Time: 5.30 pm

Venue: Amphitheatre, Shilparamam

Clay Craft 26: Ceramic and pottery art showcase

Time: 11 am

Venue: Crafts Council of Telangana

3rd World Martial Arts Open Championship

Time: 10 am

Venue: at Kotla Vijaybhaskar Reddy Indoor Stadium

Sangeeta vibhavari by Sri Kalanjali Kalaparishat Samskruthika Seva Samstha

Time: 4 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Impact: Job Mela, free personality development training

Time: 9 am

Venue: Hari Hara Kala Bhavan

