Engagements in Hyderabad on Tuesday, January 20, 2026

19 Jan 2026 11:04 PM IST

National Dance Festival by Sri Sivananda Nrityamala; Time:9 am; Venue: Ravindra Bharathi -

Numaish: All India Industrial Exhibition; Time : 4 pm; Venue: Exhibition ground — Internet

Hyderabad Tyagaraja Aradhana Music Festival: Vocal concert by Vidwan Sridhar Toopurani

Time: 5.30 pm

Venue: Shilparamam

National Dance Festival by Sri Sivananda Nrityamala

Time:9 am

Venue: Ravindra Bharathi

Swaranjali: Concert by Aishwarya and Soundarya

Time: 9 am

Venue: Shilparamam

Numaish: All India Industrial Exhibition

Time : 4pm

Venue: Exhibition ground

Certificate course on personality development

Time: 5.30 pm

Venue: Ramakrishna math language classes

( Source : Deccan Chronicle )
