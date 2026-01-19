Engagements in Hyderabad on Tuesday, January 20, 2026
National Dance Festival by Sri Sivananda Nrityamala; Time:9 am; Venue: Ravindra Bharathi
Hyderabad Tyagaraja Aradhana Music Festival: Vocal concert by Vidwan Sridhar Toopurani
Time: 5.30 pm
Venue: Shilparamam
National Dance Festival by Sri Sivananda Nrityamala
Time:9 am
Venue: Ravindra Bharathi
Swaranjali: Concert by Aishwarya and Soundarya
Time: 9 am
Venue: Shilparamam
Numaish: All India Industrial Exhibition
Time : 4pm
Venue: Exhibition ground
Certificate course on personality development
Time: 5.30 pm
Venue: Ramakrishna math language classes
( Source : Deccan Chronicle )
