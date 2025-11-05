 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Thursday, November 6, 2025

5 Nov 2025 10:45 PM IST

Max – 30.6° C, Min – 23.4° C, RH – 61%

Fajar: 5.15 am; Zohar: 12.10 pm; Asar: 4.07 pm — Internet


Weather:

Max – 30.6° C

Min – 23.4° C

RH – 61%

Rainfall – 000.0mm

Forecast: Partly cloudy sky. Hazy/misty conditions very likely to prevail during morning hours or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 30°C and 21°C respectively.

Prayer timings:

6th Nov 2025

14Jamadi ul Awwal

Thursday

1447 H:

Fajar: 5.15 am

Zohar: 12.10 pm

Asar: 4.07 pm

Magrib: 5.49 pm

Isha: 6.58 pm

Sunrise TOMORROW – 06.17

Sunset TODAY – 17.42

MOONSET – 06.52

MOONRISE – 18.20

( Source : Deccan Chronicle )
