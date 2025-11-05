Weather Forecast and Prayer Timings for Thursday, November 6, 2025
Max – 30.6° C, Min – 23.4° C, RH – 61%
Weather:
Max – 30.6° C
Min – 23.4° C
RH – 61%
Rainfall – 000.0mm
Forecast: Partly cloudy sky. Hazy/misty conditions very likely to prevail during morning hours or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 30°C and 21°C respectively.
Prayer timings:
6th Nov 2025
14Jamadi ul Awwal
Thursday
1447 H:
Fajar: 5.15 am
Zohar: 12.10 pm
Asar: 4.07 pm
Magrib: 5.49 pm
Isha: 6.58 pm
Sunrise TOMORROW – 06.17
Sunset TODAY – 17.42
MOONSET – 06.52
MOONRISE – 18.20
( Source : Deccan Chronicle )
Next Story