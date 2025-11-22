Weather Forecast and Prayer Timings for Sunday, November 23, 2025
Weather
Max – 30.4
Min – 19.4
RH – 59 %
Rainfall – nil
Generally cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 30 °C and 19 °C respectively.
Namaz timing
1stJamadi us Saani
1447 H:
Fajar: 5: 21 am
Zohar: 12: 12 pm
Asar: 4: 04 pm
Magrib: 5: 46 pm
Isha: 6: 56 pm
Sunrise TOMORROW – 6:25 am
Sunset TODAY – 5: 39 PM
MOONRISE – 8:55 am
MOONSET – 8:01 pm
( Source : Deccan Chronicle )
