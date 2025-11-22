 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Sunday, November 23, 2025

Astrology
22 Nov 2025 11:43 PM IST

Fajar: 5: 21 am; Zohar: 12: 12 pm

Weather Forecast and Prayer Timings for Sunday, November 23, 2025
Weather

Max – 30.4

Min – 19.4

RH – 59 %

Rainfall – nil

Generally cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 30 °C and 19 °C respectively.

Namaz timing

1stJamadi us Saani

1447 H:

Fajar: 5: 21 am

Zohar: 12: 12 pm

Asar: 4: 04 pm

Magrib: 5: 46 pm

Isha: 6: 56 pm

Sunrise TOMORROW – 6:25 am

Sunset TODAY – 5: 39 PM

MOONRISE – 8:55 am

MOONSET – 8:01 pm

( Source : Deccan Chronicle )
