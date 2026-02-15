 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Sunday, February 15, 2026

Astrology
15 Feb 2026 1:34 AM IST

Mainly clear sky. Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours.

Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 °C and 18°C respectively. (Representational Image: DC)

Hyderabad:

Weather

Max – 31.4

Min – 17.1

RH – 35 %

Rainfall – nil

Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 °C and 18°C respectively.

Namaz timings

26th Shabaan

Sunday

1447 H:

Fajar: 5: 42 am

Zohar: 12: 40 pm

Asar: 4: 41 pm

Magrib: 6: 23 pm

Isha: 7: 31 pm

Sunrise TOMORROW – 6:42 am

Sunset TODAY – 6: 17 PM

MOONRISE – 5:06 am

MOONSET – 4:25 pm

