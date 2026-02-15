Weather Forecast and Prayer Timings for Sunday, February 15, 2026
Mainly clear sky. Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours.
Hyderabad:
Weather
Max – 31.4
Min – 17.1
RH – 35 %
Rainfall – nil
Mainly clear sky. Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours.
Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 °C and 18°C respectively.
Namaz timings
26th Shabaan
Sunday
1447 H:
Fajar: 5: 42 am
Zohar: 12: 40 pm
Asar: 4: 41 pm
Magrib: 6: 23 pm
Isha: 7: 31 pm
Sunrise TOMORROW – 6:42 am
Sunset TODAY – 6: 17 PM
MOONRISE – 5:06 am
MOONSET – 4:25 pm
( Source : Deccan Chronicle )
Next Story