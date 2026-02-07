 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 7, 2026

7 Feb 2026 12:14 AM IST

Max – 30.4°C; Min – 17.5°C

Sunrise TOMORROW – 06.45 am; Sunset TODAY – 06.14 pm — Internet

Weather

Max – 30.4°C

Min – 17.5°C

RH – 41%

Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)

Partly cloudy sky. Fog/misty conditions very likely to prevail during morning hours. Mist /hazy conditions very likely to prevail during night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 °C and 18°C respectively.

Prayer timings:

7th Feb 2026

18th Shabaan

Saturday

1447 H:

Fajar: 5: 44 am

Zohar: 12: 40 pm

Asar: 4: 38 pm

Magrib: 6: 19 pm

Isha: 7: 28 pm

Sunrise TOMORROW – 06.45 am

Sunset TODAY – 06.14 pm

MOONSET – 10.08 am

MOONRISE – 11.06 pm

