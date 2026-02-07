Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 7, 2026
Max – 30.4°C; Min – 17.5°C
Weather
RH – 41%
Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)
Partly cloudy sky. Fog/misty conditions very likely to prevail during morning hours. Mist /hazy conditions very likely to prevail during night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 °C and 18°C respectively.
Prayer timings:
7th Feb 2026
18th Shabaan
Saturday
1447 H:
Fajar: 5: 44 am
Zohar: 12: 40 pm
Asar: 4: 38 pm
Magrib: 6: 19 pm
Isha: 7: 28 pm
Sunrise TOMORROW – 06.45 am
Sunset TODAY – 06.14 pm
MOONSET – 10.08 am
MOONRISE – 11.06 pm
( Source : Deccan Chronicle )
