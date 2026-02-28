 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 28, 2026

28 Feb 2026 12:21 AM IST

Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 22 °C respectively

Weather:

Max – 33.9°C

Min – 20.7°C

RH – 36%

Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)

Prayer timings:

28th Feb 2026

10th Ramazan

Saturday

1447 H:

Fajar: 5: 35 am

Zohar: 12: 39 pm

Asar: 4: 44 pm

Magrib: 6: 28 pm

Isha: 7: 36 pm

Today’s Iftar: 6: 28 pm

Tomorrow’s Saher: 5:13am

Sunrise TOMORROW – 06.34 am

Sunset TODAY – 06.22 pm

MOONSET – 04.05 am

MOONRISE – 03.29 pm

