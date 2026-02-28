Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 28, 2026
Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 22 °C respectively
Weather:
Max – 33.9°C
Min – 20.7°C
RH – 36%
Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)
Prayer timings:
28th Feb 2026
10th Ramazan
Saturday
1447 H:
Fajar: 5: 35 am
Zohar: 12: 39 pm
Asar: 4: 44 pm
Magrib: 6: 28 pm
Isha: 7: 36 pm
Today’s Iftar: 6: 28 pm
Tomorrow’s Saher: 5:13am
Sunrise TOMORROW – 06.34 am
Sunset TODAY – 06.22 pm
MOONSET – 04.05 am
MOONRISE – 03.29 pm
( Source : Deccan Chronicle )
