Weather Forecast and Prayer Timings for Friday, February 27, 2026
Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 21°C respectively.
Hyderabad:
Weather:
Max – 33.3°C
Min –20.4°C
RH —33%
Rainfall – 000.0 mm
Forecast: Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 21°C respectively.
27th Feb 2026
9th Ramzan
Friday
1447 H:
Fajar: 5.36 am
Zohar: 12. 39 pm
Asar: 4.43 pm
Magrib: 6. 27 pm
Isha: 7. 35 pm
Today’s Iftar: 6. 27 pm
Tomorrow’s Saher: 5.14am
Sunrise TOMORROW – 6.35
Sunset TODAY – 18.21
MOONSET - 3.09
MOONRISE – 14.25
( Source : Deccan Chronicle )
