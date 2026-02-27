 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Friday, February 27, 2026

27 Feb 2026 2:31 AM IST

Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 21°C respectively.

Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. (Image: DC)

Hyderabad:

Weather:

Max – 33.3°C

Min –20.4°C

RH —33%

Rainfall – 000.0 mm

Forecast: Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 °C and 21°C respectively.

27th Feb 2026

9th Ramzan

Friday

1447 H:

Fajar: 5.36 am

Zohar: 12. 39 pm

Asar: 4.43 pm

Magrib: 6. 27 pm

Isha: 7. 35 pm

Today’s Iftar: 6. 27 pm

Tomorrow’s Saher: 5.14am

Sunrise TOMORROW – 6.35

Sunset TODAY – 18.21

MOONSET - 3.09

MOONRISE – 14.25

