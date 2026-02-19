Weather Forecast and Prayer Timings for Friday, February 20, 2026
Weather:
Max – 30.5°C
Min –20.0°C
RH —39%
Rainfall – 000.0 mm
Forecast: Partly cloudy sky. Mist /hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 °C and 20°C respectively.
20th Feb 2026
2nd Ramzan
Friday
1447 H:
Fajar: 5. 40 am
Zohar: 12. 40 pm
Asar: 4. 42 pm
Magrib: 6. 25 pm
Isha: 7.32 pm
Today’s Iftar: 6.25 pm
Tomorrow’s Saher: 5.18 am
Sunrise TOMORROW – 6.39
Sunset TODAY – 18.19
MOONSET - 20.59
MOONRISE – 8.23
( Source : Deccan Chronicle )
