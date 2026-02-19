 Top
Weather Forecast and Prayer Timings for Friday, February 20, 2026

Astrology
19 Feb 2026 11:28 PM IST

x
Partly cloudy sky. Mist /hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 °C and 20°C respectively. — Internet

Weather:

Max – 30.5°C

Min –20.0°C

RH —39%

Rainfall – 000.0 mm

Forecast: Partly cloudy sky. Mist /hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 °C and 20°C respectively.

20th Feb 2026

2nd Ramzan

Friday

1447 H:

Fajar: 5. 40 am

Zohar: 12. 40 pm

Asar: 4. 42 pm

Magrib: 6. 25 pm

Isha: 7.32 pm

Today’s Iftar: 6.25 pm

Tomorrow’s Saher: 5.18 am

Sunrise TOMORROW – 6.39

Sunset TODAY – 18.19

MOONSET - 20.59

MOONRISE – 8.23

( Source : Deccan Chronicle )
