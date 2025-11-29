 Top
Home » Lifestyle » Astrology

November 29: Weather Forecast & Prayer Timings

Astrology
29 Nov 2025 2:09 AM IST

Maximum and minimum temperatures are likely to be around 28 °C and 16 °C respectively

November 29: Weather Forecast & Prayer Timings
x
Representational Image.

Max – 28.8°C

Min – 16.2 °C

RH – 43 %

Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)

Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 28 °C and 16 °C respectively.

Prayer timings:

29th Nov 2025

7th Jamadi us Saani

Friday

1447 H:

Fajar: 5: 24 am

Zohar: 12: 14 pm

Asar: 4: 04 pm

Magrib: 5: 46 pm

Isha: 6: 57 pm

Sunrise TOMORROW – 06.29 am

Sunset TODAY – 05.39 pm

MOONSET – 12.32 am

MOONRISE – 01.09 pm

( Source : Deccan Chronicle )
namaz timing weather forecast 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X