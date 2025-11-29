November 29: Weather Forecast & Prayer Timings
Maximum and minimum temperatures are likely to be around 28 °C and 16 °C respectively
Max – 28.8°C
Min – 16.2 °C
RH – 43 %
Rainfall - 000.0 mm (up to 2030 Hrs IST)
Partly cloudy sky. Mist/ Hazy conditions very likely to prevail during morning or night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 28 °C and 16 °C respectively.
Prayer timings:
29th Nov 2025
7th Jamadi us Saani
Friday
1447 H:
Fajar: 5: 24 am
Zohar: 12: 14 pm
Asar: 4: 04 pm
Magrib: 5: 46 pm
Isha: 6: 57 pm
Sunrise TOMORROW – 06.29 am
Sunset TODAY – 05.39 pm
MOONSET – 12.32 am
MOONRISE – 01.09 pm
( Source : Deccan Chronicle )
