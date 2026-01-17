 Top
MET AND NAMAZ

17 Jan 2026 11:25 PM IST

Partly cloudy sky.

Hyderabad:


Weather

Max – 32
Min – 14.2
RH – 22 %
Rainfall – nil

Partly cloudy sky. Fog /misty conditions very likely to prevail during morning hours, Mist /hazy conditions very likely to prevail during night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 °C and 14°C respectively.

Namaz timing

28th Rajjab
Sunday
1447 H:
Fajar: 5: 47 am
Zohar: 12: 36 pm
Asar: 4: 27 pm
Magrib: 6: 08 pm
Isha: 7: 19 pm

Sunrise TOMORROW – 6:49 am
Sunset TODAY – 6: 03 PM

MOONRISE – 6:26 am
MOONSET – 5:40 pm


Namaz 
India 
