MET AND NAMAZ
Partly cloudy sky.
Hyderabad:
Weather
Max – 32
Min – 14.2
RH – 22 %
Rainfall – nil
Partly cloudy sky. Fog /misty conditions very likely to prevail during morning hours, Mist /hazy conditions very likely to prevail during night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 °C and 14°C respectively.
Namaz timing
28th Rajjab
Sunday
1447 H:
Fajar: 5: 47 am
Zohar: 12: 36 pm
Asar: 4: 27 pm
Magrib: 6: 08 pm
Isha: 7: 19 pm
Sunrise TOMORROW – 6:49 am
Sunset TODAY – 6: 03 PM
MOONRISE – 6:26 am
MOONSET – 5:40 pm
