Krodhi: Uttarayana





Tithi: Chaitra Shukla Tadiya till 3.08 pm





Star: Krittika till 1.40 am (Friday)





Varjyam: 2.23 pm to 3.53 pm





Durmuhurtham: 10.14 am to 11.03 am; 3.10 pm to 4 pm





Rahukalam: 12 noon to 1.30 pm