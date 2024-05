Krodhi; Uttarayana

Tithi: Chaitra Bahula Dwadasi till 5.41 pm

Star: Uttarabhadra till 7.56 pm

Varjyam: 6.49 am to 8.16 am

Durmuhurtham: 4:52 pm to 5.43 pm

Rahukalam: 4:30 pm to 6 pm