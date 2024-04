Krodhi; Uttarayana

Tithi: Chaitra Bahula Chavithi till 8.20 am

Star: Moola till 4.47 am (Monday)

Varjyam: 3.10 am to 4.47 am (Monday)

Durmuhurtham: 4.51 pm to 5.42 pm

Rahukalam: 4.30 pm to 6 pm