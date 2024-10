Krodhi; Dakshinayana

Tithi: Aswayuja Shukla Chaturdasi till 8.39 pm

Star: Uttarabhadra till 7.16 pm

Varjyam: 6.33 am to 7.58 am; then till 5.48 am (Thursday)

Durmuhurtham: 11.38 am to 12.25 pm

Rahukalam: 12 pm to 1.30 pm