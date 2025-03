Viswavasu; Uttarayana

Tithi: Chaitra Shuddha Vidiya till 9.12 am; then Tadiya till 5.42 am (Tuesday)

Star: Ashwini till 1.46 pm

Varjyam: 10.14 am to 11.39 am; 10.19 pm to 11.44 pm

Durmuhurtham: 12.44 pm to 1.33 pm; 3.10 pm to 3.59 pm

Rahukalam: 7.30 am to 9 am