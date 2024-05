Krodhi: Uttarayana

Tithi: Vaishakha Shukla Chaviti till 2.06 am (Sunday)

Star: Mrugasira till 10.18 am

Varjyam: 6.46 am to 8.23 am

Durmuhurtham: 5.49 am to 7.31 am

Rahukalam: 9 am to 10.30 am