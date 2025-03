Krodhi; Uttarayana

Thithi: Phalguna Masam Bahula Dwadasi till 1.39 am (Thursday)

Star: Dhanishta till 2.26 am (Thursday)

Varjyam: 7.33 am to 9.04 am

Durmuhurtham: 11.57 am to 12.46 pm

Rahukalam: 12 noon to 1.30 pm