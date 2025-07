Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Ashada Shukla Dasami till 6.57 pm



Star: Swati till 7.49 pm



Varjyam: 2.05 am to 3.52 am (Sunday) Durmuhurtham: 5.50 am to 7.34 am

Rahukalam: 9 am to 10.30 am