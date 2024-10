Krodhi: Dakshinayana

Tithi: Aswayuja Shukla Poornima till 4.56 pm

Star: Revathi till 4.20 pm

Varjyam: Shesha Varjyam up to 7.12 am

Durmuhurtham: 10.05 am to 10.52 am; 2.44 pm to 3.31 pm

Rahukalam: 1.30 pm to 3 pm