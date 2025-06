Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Jyeshta Bahula Panchami till 3.28 pm

Star: Dhanishta till 1.11 am (Tuesday)

Varjyam: Up to 6.36 am

Durmuhurtham: 12.43 pm to 1.35 pm; 3.19 pm to 4.11 pm

Rahukalam: 7.30 am to 9 am