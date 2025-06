Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Jyeshta Shukla Dasami till 2.16 am (Friday)

Star: Hasta full day

Varjyam: 1.01 pm to 2.49 pm

Durmuhurtham: 10.04 am to 10.56 am; 3.16 pm to 4.08 pm

Rahukalam: 1.30 pm to 3 pm