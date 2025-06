Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Ashada Shukla Shashti till 10.23 am

Star: Purva Phalguni till 8.55 am

Varjyam: 4.47 pm to 6.32 pm

Durmuhurtham: 8.25 am to 9.17 am; 11.14 pm to 11.58 pm

Rahukalam: 3 pm to 4.30 pm