Krodhi; Uttarayana

Tithi: Phalguna Masam Bahula Saptami till 4.23 am (Saturday)

Star: Jyeshta till 1.43 am (Saturday)

Varjyam: Till 7.21 am

Durmuhurtham: 8.47 am to 9.35 am; 12.47 pm to 1.35 pm

Rahukalam: 10.30 am to 12 pm