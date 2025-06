Astroguide

Friday, June 27, 2025

Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Ashada Shukla Dvitiya till 11.23 am

Star: Punarvasu till 7.23 am

Varjyam: 3.07 pm to 4.40 pm

Durmuhurtham: 8.24 am to 9.17 am; 12.45 pm to 1.37 pm

Rahukalam: 10.30 am to 12 pm