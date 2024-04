Krodhi: Uttarayana



Tithi: Chaitra Shukla Shashti till 11.48 am

Star: Ardra till 1.37 am (Monday)

Varjyam: 9.32 am to 11.10 am



Durmuhurtham: 4.49 pm to 5.38 pm



Rahukalam: 4.30 pm to 6 pm