Astroguide, February 9, 2024

Shobhakrut; UttarayanaTithi: Pushya Bahula Chaturdasi till 8.11 am; Bahula Amavasya till 4.28 am (Saturday)Star: Sravanam till 11.27 pmVarjyam: Sesha Varjyam till 7.09 am; 2.58 am to 4.22 am (Saturday)Durmuhurtham: 9.06 am to 9.51 am; 12.53 pm to 1.39 pmRahukalam: 10.30 am to 12 noon