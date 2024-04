Krodhi; Uttarayana

Tithi: Chaitra Bahula Tadiya till 8.16 am

Star: Jyeshta till 4.26 am (Sunday)

Varjyam: 9.25 am to 11.04 am

Durmuhurtham: 5.56 am to 7.37 am

Rahukalam: 9 am to 10.30 am