Astroguide, March 25, Monday

Shobhakrut; Uttarayana

Tithi: Phalguna Shukla Poornima till 12.28 pm

Star: Uttahra till 10.36 am

Varjyam: 8.01 pm to 9.49 pm

Durmuhurtham: 12.46 pm to 1.34 pm; 3.11 pm to 3.59 pm

Rahukalam: 7.30 am to 9 am