Astroguide, March 23, Saturday



Shobhakrut; Uttarayana



Tithi: Phalguna Shukla Triyodasi till 7.17 am



Star: Purvaphalguni full day



Varjyam: 1.29 pm to 3.17 pm



Durmuhurtham: 6.22 am to 7.58 am



Rahukalam: 9 am to 10.30 am