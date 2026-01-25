Astroguide
Magha Shukla Ashtami
Astroguide, January 26, Monday
Vishwavasu; Uttarayana
Tithi: Magha Shukla Ashtami till 9.15 pm
Star: Ashwini till 12.29 pm
Varjyam: 8.40 am to 10.12 am; 9.32 pm to 11.03 pm
Durmuhurtham: 12.51 pm to 1.36 pm; 3.05 pm to 3.50 pm
Rahukalam: 7.30 am to 9 am
