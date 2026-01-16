Astroguide
Pushya Bahula Chaturdasi from 12.01 am
Astroguide, January 17, Saturday
Vishwavasu; Uttarayana
Tithi: Pushya Bahula Chaturdasi from 12.01 am (Sunday)
Star: Moola till 8.10 am
Varjyam: Shesha Varjyam up to 8.10 am and then from 6.35 pm to 8.19 pm
Durmuhurtham: 6.53 am to 8.22 pm
Rahukalam: 9 am to 10.30 am
( Source : Deccan Chronicle )
