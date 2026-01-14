astroguide 

 Top
Vishwavasu; Uttarayana

Thursday, January 15, 2025

Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Pushya Bahula Dwadasi till 8.14 pm

Star: Jyeshta till 5.47 am (Friday)

Varjyam: 9.17 am to 11.04 am

Durmuhurtham: 10.35 am to 11.19 am; 3.01 pm to 3.45 pm

Rahukalam: 1.30 pm to 3 pm

Friday, January 16, 2025

Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Pushya Bahula Trayodasi till 10.19 pm

Star: Moola whole day

Varjyam: From 6.25 am (Friday)

Durmuhurtham: 9.06 am to 9.50 am; 12.48 pm to 1.32 pm

Rahukalam: 10.30 am to 12 noon


