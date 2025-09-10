Astroguide
September 11, Thursday
Astroguide, September 11, Thursday
Vishwavasu; Dakshinayana
Tithi: Bhadrapadha Bahula Chavithi till 12.46 pm
Star: Ashwini till 1.58 pm
Varjyam: 10.19 am to 11.46 am; 10.46 pm to 12.14 am (Friday)
Durmuhurtham: 10.11 am to 10.59 am; 3.03 pm to 3.52 pm
Rahukalam: 1.30 pm to 3 pm
