Astroguide

Thursday, July 3, 2025

Vishwavasu; Uttarayana

Tithi: Ashada Shukla Ashtami till 2.08 pm

Star: Hasta till 1.51 pm

Varjyam: 10.50 pm to 12.38 am (Friday)

Durmuhurtham: 10.09 am to 11.01 am; 3.22 pm to 4.14 pm

Rahukalam: 1.30 pm to 3 pm