Astroguide, June 29, Sunday





Vishwavasu; UttarayanaTithi: Ashada Shukla Chavithi till 9.17 amStar: Asresha till 6.34 amVarjyam: 6.58 pm to 8.37 pmDurmuhurtham: 5.06 pm to 5.58 pmRahukalam: 4.30 pm to 6 pm