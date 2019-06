Director Anubhav Sinha apologises for hard-hitting Article 15 trailer in open letter

Ayushmann will be seen in the role of a cop in Anubhav Sinha’s 'Article 15' which will hit the screens on June 28, 2019.

Mumbai: Article 15 director Anubhav Sinha shares an open letter for the hard-hitting trailer which has created a stir amongst the audience for the storyline. Anubhav Sinha expresses that a movie should not be judged just by the trailer as it only shows some glimpses and not the real message of the film.

Apologising, if the trailer hurt any sentiments of certain segments of the society, the director has asked the Journalists all over India to validate that the movie has not hurt Brahmins or any other cast throughout the storyline. More so, Anubhav has upheld the sentiment as a nation where equality is the point.

The director shared," An open letter to all offended from my film's trailer #ARTICLE15 : देश के सभी ब्राह्मण संगठनो को मेरा नमस्कार। साथ ही करणी सेना को भी। साथ ही मैं इस पत्र के माध्यम से आप के उन सभी सदस्यों को क्षमा भी करता हूँ जिन्होंने असहमति और विरोध की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरी हत्या या मेरी बहनों और मेरी दिवंगत माँ के बलात्कार की धमकियों से संवाद नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार के विरोध का समर्थन नहीं करेंगे। ये भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। हम एक समाज हैं और हेमें एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। मेरी आगामी फ़िल्म भी इसी संदर्भ में ही है।

सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि किसी भी फ़िल्म का ट्रेलर उसकी पूरी कहानी नहीं कह पाता। सम्भव नहीं है। फ़िल्म के बहुत से टुकड़ों को जोड़ के एक आकर्षक कहानी बताने का प्रयास होता है। भविष्य में भी किसी ट्रेलर से पूरी फ़िल्म को न आँकें। कोई भी फ़िल्म किसी भी समाज का निरादर करने का प्रयास करेगी ऐसी सम्भावना कम है। बहुत कम। ये बात मैं अपने तमाम फ़िल्मकार साथियों की तरफ़ से भी कह रहा हूँ। उनसे पूछे बिना पर मैं उन सबको तीस सालों से जानता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल है। आप के अनुमान पर आधारित विरोध से न सिर्फ़ आपका समय नष्ट होता है बल्कि हमारा भी। आपका समय समाज कल्याण में व्यय होना चाहिए जैसा कि होता भी होगा मेरा पूरा विश्वास है।

अब फ़िल्म "article १५" की बात करते हैं। मेरा विश्वास करें फ़िल्म में ब्राह्मण समाज का कोई निरादर नहीं किया गया है। आप को जान कर हर्ष होगा कि फ़िल्म के बनाए जाने में मेरे कई ब्राह्मण साथी भी हैं, कई कलाकार भी। कोई कारण नहीं है कि ब्राह्मणों का निरादर किया जाय। वैसे मेरी पत्नी भी ब्राह्मण हैं सो मेरे पुत्र के अस्तित्व में भी ब्राह्मण समाते हैं।

चलिए शायद मेरी बात का विश्वास न भी हो रहा हो तो कुछ यूँ करते हैं। सोमवार से फ़िल्म हमारे पत्रकार साथियों को मुंबई और दिल्ली में दिखाई गयी है। कई विवेचनाएँ भी internet पर उपलब्ध हैं। मैं अपने उन सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रित करता हूँ कि इस पत्र के उत्तर में वो आप सभी को आश्वस्त करें कि फ़िल्म में ब्राह्मण समाज का निरादर नहीं किया गया है। न ही राजपूत समाज का, सो मेरे करणी सेना के सभी साथी भी आश्वस्त रहें। आप लोगों का समय बेहद मूल्यवान है और उसे आप उसी तरह राष्ट्र निर्माण में लगाते रहें जैसे सदैव लगाते रहे हैं। राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है।

ट्रेलर के कारण कोई भ्रम अगर फैला हो तो मैं करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ और आप सब से अनुरोध करता हूँ कि फ़िल्म अवश्य देखें। यह फ़िल्म उसी राष्ट्र के सम्बंध में है जिसके निर्माण में आप सभी तन मन धन से लगे हुए हैं।

आप में से अधिकतर का कनिष्ठ और कुछ का ज्येष्ठ भ्राता,

अनुभव सिन्हा

निर्माता, सह लेखक, निर्देशक

ARTICLE15"

Ayushmann Khurrana will be seen in a never seen before cop avatar in the investigative drama, Article 15 which has a hard-hitting storyline, inspired by real incidents.

The film also stars Isha Talwar, M Nassar, Manoj Pahwa, Sayani Gupta, Kumud Mishra and Mohammed Zeeshan Ayyub.

Directed by Anubhav Sinha and Produced by Benaras Media Works and Zee Studios, the film is sure to put the audience through a social perspective.